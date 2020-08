Aston Martin Vantage y DBS Superleggera 007 Edition: el nuevo garaje de James Bond

Previo al estreno de la última pelicula del agente secreto, Aston Martin presenta esta serie particular Vantage y DBS Superleggera 007 Edition.

Los Vantage y DBS Superleggera 007 Edition son las últimas creaciones de Aston Martin en virtud del film número 25 de James Bond denominado “No Time to Die” que llegará a la pantalla grande en el mes de noviembre.

Cabe aclarar que estas dos series exclusivas fueron desarrollados especialmente por la división personalizada de la casa británica.

El primero de los dos modelos es el Vantage 007 Edition, inspirado en el Aston Martin V8 original que hizo su debut en el modelo 007 en The Living Daylights en 1987 y también aparece en No Time to Die.

Mecánicamente monta la planta motriz V8 biturbo de 4.0 litros con 510 caballos de fuerza.

Por fuera ofrece una estética distintiva gracias a la pintura Cumberland Grey que recubre su cuerpo además de un trabajo sobre la rejilla que rememora al V8 clásico y al difusor pintado en amarillo.

Además, el Vantage 007 Edition puede pedirse con un juego de esquís y portaesquís de edición limitada inspirados en The Living Daylights, en referencia a la berlina V8.

En su interior, sobresalta el cuero oscuro de las butacas con fibra de carbono y el cromo, además de las insignias que hacen alusión a la edición especial.

Un detalle particular es que en los parasoles poseen otra sutil referencia de la película en la forma de una frecuencia de estación de radio bordada (96.60 FM).

Este número en particular recuerda la estación de radio utilizada por Bond para escapar de la policía rusa en The Living Daylights.

También ofrece un menú con los diversos dispositivos como mísiles, láser y los estabilizadores de esquís.

Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition

Por otro lado, el DBS Superleggera 007 Edition contará con 25 unidades especiales que cuentan con el V12 biturbo de 5.2 litros de 715 caballos de fuerza.

Su exterior pintado en Ceramic Grey combinado con los detalles negros de fibra de carbono le aportan un aspecto único.

Las llantas específicas de 21 pulgadas y las placas de la edición especial cierran el conjunto.

Dentro del habitáculo el DBS Superleggera 007 Edition nos encontramos con un ambiente oscuro proporcionado por el cuero con destellos rojos además de las insignias características y una placa con el número específico de unidad.