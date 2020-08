Cómo cortar el césped cuando hace calor y mantenerlo verde

Ante la llegada de los días más calurosos y sofocantes del verano, debes repensar la manera de cortar el césped.

Si bien un césped bien cortado y uniforme parece ser lo ideal, en realidad, bajo el calor del verano, lo mejor para el césped es dejarlo crecer un poco. Con brotes más largos, las raíces del césped tendrán una mayor profundidad, que es necesaria para absorber la humedad del suelo. El césped alto también protege al suelo del sol y reduce la evaporación.

Para lograr ese aspecto, debes subir la plataforma de la cortadora de césped, es decir, el cuerpo principal de la máquina donde se encuentra la cuchilla. Subir y bajar la plataforma de las cortadoras de césped actuales, entre ellas los modelos de mayor puntaje en nuestras calificaciones de cortadoras de césped, es fácil porque cuentan con palancas para regular la altura. De hecho, necesitarás usar una regla para determinar la altura correcta, al menos hasta que te familiarices con la máquina.

Después de la primavera que es la temporada de crecimiento del pasto, CR recomienda dejar crecer el césped aproximadamente 4½ pulgadas antes de cortarlo a una altura de 3 o 3½ pulgadas. Cuando el calor comience a disminuir, puedes volver a bajar a 2½ pulgadas para obtener un aspecto más uniforme. Aquí te mostramos cómo ajustar y limpiar la plataforma para mantener la cortadora de césped en óptimas condiciones.

Paso 1: mide la altura de corte actual

Haz rodar la cortadora de césped sobre una superficie plana, como el camino de entrada o el piso del garaje. Si se trata de una cortadora de césped de batería, asegúrate de quitar la llave de seguridad para que no se encienda mientras trabajas. Por este mismo motivo, si trabajas con una cortadora de césped de gasolina, desconecta el cable de la bujía que, por lo general, se encuentra en la parte delantera de la máquina. “El cable está aislado con un revestimiento de goma y debes moverlo un poco para quitarlo”, indica John Galeotafiore, jefe de evaluación de mejoras para el hogar de Consumer Reports. “Pero no es muy difícil de hacer y puedes fácilmente volver a conectar el cable con su cubierta a la bujía”.

Levanta la tapa de descarga lateral o trasera que cubre la abertura por donde se expulsa el césped cortado. Adentro verás la cuchilla. Mide la distancia entre el borde inferior de la cuchilla y el suelo para determinar la altura actual.

Vale la pena señalar que la mayoría de los fabricantes envían las cortadoras de césped de fábrica con la plataforma en la posición más baja, a menudo a 1½ pulgadas, lo cual puede hacer que se corte el césped demasiado corto incluso en condiciones climáticas ideales.

Paso 2: ajusta la altura de la plataforma

Las cortadoras de césped vienen con palancas de ajuste con muescas que permiten subir y bajar las ruedas para regular la distancia entre la plataforma y el suelo. En el caso de las cortadoras de césped manuales, puede haber una palanca para cada rueda, una palanca para las ruedas traseras y otra para las delanteras o una sola palanca para las 4 ruedas. Las cortadores de césped tipo tractor tienen una palanca que mueve la plataforma hacia arriba y hacia abajo, independientemente de las ruedas.

Descubrimos que todas las configuraciones son fáciles de usar una vez que entiendes bien cómo funcionan. Pero las muescas no siempre proporcionan la altura de corte correspondiente, por lo que no estaría de más medir con la regla después del ajuste para garantizar que tengas la altura de corte correcta.

Paso 3: limpia la plataforma de la cortadora

Los recortes de césped suelen adherirse a la parte inferior de la plataforma, especialmente si el césped está mojado. Si la hierba se apelmaza demasiado, puede comenzar a restringir el flujo de aire en la plataforma y perjudicar el corte. Los recortes de césped secos y el pasto apelmazado son difíciles de quitar, por lo que se recomienda limpiar la plataforma después de cada uso.

Algunas cortadoras de césped tienen un puerto de lavado donde puedes conectar la manguera, pero un simple trapo viejo también bastará. Asegúrate de usar guantes gruesos para no cortarte las manos con la cuchilla. Ten cuidado siempre que hagas esto: vuelve a quitar el cable de la bujía si tienes una cortadora de césped de gasolina o la llave de seguridad en el caso de una máquina de batería.

Para evitar futuras acumulaciones al cortar el césped, cubre la plataforma limpia y seca con silicona en aerosol, disponible en tiendas de artículos para el hogar o ferreterías. Controla el filo de la cuchilla. Lo ideal es llevarla a que te la afilen (en una ferretería o en una tienda de cortadoras de césped) al comienzo de la estación y al menos una vez más durante este período, especialmente si el suelo es arenoso o rocoso.

“El suelo arenoso actuará como un abrasivo y desafilará la cuchilla más rápido”, indica Galeotafiore. “Sobre un suelo rocoso, puedes golpear piedras pequeñas y hacer que la cuchilla se desafile o se astille”.

Si la cuchilla está muy desafilada, puedes cambiarla tú mismo sin problemas. (Mira el video “Cómo cambiar la cuchilla de una cortadora de césped” para obtener nuestra guía paso a paso de esta parte esencial de mantenimiento).

Los miembros de CR con acceso digital pueden ver a continuación las calificaciones y los comentarios sobre nuestras cortadoras de césped manuales favoritas que mantendrán el césped a la altura perfecta. Hemos destacado las cortadoras de césped manuales de gasolina y de batería con buenos resultados en nuestra prueba de uniformidad, que siempre funcionan bien y garantizan que el césped quede liso como una alfombra.

Las mejores cortadoras de césped de batería para un corte uniforme

Las mejores cortadoras de césped de gasolina para un corte uniforme

Cómo encontrar la cortadora de césped perfecta

¿Tu cortadora de césped no funciona? En el programa de televisión “El Taller del Consumidor”, el experto de Consumer Reports, John Galeotafiore, le explica al presentador Jack Rico cómo encontrar la mejor cortadora de césped para tus necesidades.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.