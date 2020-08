María Celeste Arrarás comparte el detalle de los técnicos de ‘Al Rojo Vivo’ que la hizo llorar

"Decirles que una semana después estoy como un cascabel sería mentirles, hay momentos en los que a uno le da tristeza"

A casi dos semanas de haber sido despedida de Telemundo, María Celeste Arrarás comparte el emotivo momento que vivió cuando su camarógrafo y su técnico llegaron a su casa para desarmar y llevarse el set de ‘Al Rojo Vivo’.

“Aquí me tienen, una semana después de mi despido de Telemundo, una semana en las que he vivido muchas emociones, sobre todo la más importante, la de agradecimiento por todos ustedes que me han enviado mensajes tan bonitos”, comenzó diciendo María Celeste, en un video que compartió a través de su cuenta de Facebook.

“Si ven mi sala de nuevo es porque desapareció el estudio de ‘Al Rojo Vivo’, se lo llevaron hoy, fue un momento muy emotivo, un momento bien simbólico porque es un cierre del círculo. Vinieron mis compañeros que adoro y me adoran, y que dejaron clarísimo que me quieren”, prosiguió Arrarás.

¿A qué se refiere con que le dejaron clarísimo que la quieren? Pues porque cuando abrió la puerta de su casa, se encontró a dos de sus ex compañeros, un camarógrafo y un técnico, arrodillados, con un ramo de rosas cada uno, como un gesto de reverencia, y cariño.

Sus ex compañeros también llevaron refresco para Adrián, el hijo de MC que los ayudó como soporte técnico en los meses de la pandemia que la periodista transmitió desde su casa hasta el día que fue despedida.

“Ya mi estudio no está aquí, mi sala ha vuelto a ser mi sala.. Extraño a mi estudio, extraño a mis compañeros y decirles que una semana después estoy como un cascabel, pues sería mentirles. Hay momentos en los que a uno le da tristeza, hay momentos en que uno ve una noticia en la tele y me da por agarrar el teléfono como si fuera a llamar a mi equipo”, confesó María Celeste en este video en donde mostró por última vez el estudio que armaron en su casa y el gesto de sus ex compañeros.

Recordemos que María Celeste fue despedida a través de una video llamada después de estar 19 años en la cadena. Las razones, según quienes tomaron la decisión, fue la crisis económica que generó la pandemia.

Ese mismo día también fue despedida de Telemundo Rashel Díaz, quien estuvo al frente de las mañanas de la cadena durante 12 años.

