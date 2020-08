Ante los despidos de Telemundo, Jorge Bernal cuenta qué haría si él fuera el siguiente despedido

El conductor de Suelta La Sopa aseguró también que la salida de Carolina Sandoval no afectó el rating de Suelta La Sopa

Jorge Bernal y su esposa Karla Birbragher promueven la campaña “Listos para la Escuela” de Amazon, y además de compartir tips útiles para el regreso a clases desde casa, el presentador de “Suelta la Sopa” (Telemundo) contesta la pregunta que todos se hacen hoy en día: ¿Qué haría si me quedo sin trabajo?

“¿Qué haría si me quedo sin trabajo? Nada. Seguir adelante, ¿qué vas hacer?, ¿llorar en una esquina y dar pataleta y ponerse en instagram a hablar boberías de la gente? No, hoy en día la situación está en que todo el mundo tiene que tener su ingreso y tiene que tener, obviamente, y lo que llamo yo ‘hobbies’ o plan B, C, D, E y F porque you never know (nunca se sabe)“, explicó el moderador de Suela La Sopa, programa que recientemente ha estado en el ojo del huracán luego del despido de Carolina Sandoval, quien tras su salida ha atacado constantemente al famoso programa de chismes que se transmite por Telemundo.

Jorge asegura que el escándalo que se vivió con la salida de Carolina Sandoval no afectó al show. “Toda polémica se le puede sacar su provecho, pero en esta situación en particular no creo que mejore o empeore (el rating de “Suelta la Sopa”). Creo que es algo neutral, que va a pasar con el tiempo igual”.

El presentador se prepara ya junto con su esposa Karla para la vuelta a la escuela de sus hijos, pero desde casa (“home schooling”). La pareja confiesa que los horarios y el crear un ambiente cómodo en el que se pueda concentrar, son las claves para llevar la enseñanza desde casa lo mejor posible.

“Nosotros estamos tratando de crear ese espacio en casa para que ellos, cuando estén en la escuela estén enfocados en eso. Y Lucas está un poquito más grande, tiene diez años entonces le creamos los horarios, compré una pizarra entonces escribíamos los recordatorios y todo pero ahora lo bueno es que también le conseguimos una Alexa para su cuarto y le ponemos timers, le ponemos recordatorios con Alexa“, dice la esposa de Jorge Bernal mientras que él añade.

“Y le ponemos un sonido, ese típico sonido escolar que es un timbre antiguo prrrrr para que cuando haya un break él suena el timbre y va a hacer su pipí, se cambia, juega agarra el iPad, lo que tenga que hacer y de repente vuelve a pitar y ya sabe que tiene que estar sentado para conectarse nuevamente con la maestra“, termina diciendo Bernal.