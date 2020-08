Inicia inscripción para participar en una lotería de apoyo de renta

Se espera ayudar a más de 8,000 familias en LA; el registro termina el 31 de agosto.

Ya en el quinto mes de la pandemia del COVID-19, muchas personas han aceptado que no saben qué pasará con su futuro ya que no tienen dinero para pagar su renta.

Para aliviar este problema en algunas familias, la junta directiva del condado de Los Ángeles ha dirigido 100 millones de dólares de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) para crear el programa LA County COVID-19 Rent Relief.

Desde ayer y hasta el 31 de agosto, familias de las áreas no incorporadas de Los Ángeles podrán llenar una solicitud en línea para entrar a una lotería donde se ayudará de 8,000 a más de 9,000 hogares a pagar su renta.

El supervisor Mark Ridley-Thomas, quien representa a una de las áreas más afectadas en el sur de Los Ángeles, dijo que las familias tienen una necesidad crítica de ayuda financiera para mantener un techo sobre sus cabezas.

“La comunidad latina está particularmente en riesgo: el 20% de los latinos tienen más probabilidades de experimentar dificultades relacionadas con el alquiler durante esta crisis”, indicó Ridley-Thomas en un email. “Este programa COVID-19 Rent Relief es nuestra respuesta para llenar este vacío.

El supervisor dijo que a diferencia de otros programas que se han implementado, esta asistencia de alquiler de emergencia estará orientada a los más vulnerables, especialmente los residentes de bajos ingresos en peligro de ser desplazados o quedarse sin hogar.

“Sé que estos fondos contribuirán en gran medida a mantener a cientos de familias alojadas”, aseguró el supervisor.

El programa está disponible para todos los residentes del condado que califican, con la excepción de los residentes que viven en la ciudad de Los Ángeles. Esto se debe a que la ciudad cuenta con su propia asignación de fondos de la ley CARES.

Para calificar se necesita llenar una forma W-9 y un acuerdo de participación de los propietarios para que ellos [dueños] reciban los ingresos por el alquiler en nombre de su inquilino. El programa de alivio de renta no solicitará verificación de ciudadanía de ninguna de las partes, inquilino o propietario.

La supervisora Hilda Solís, cuyo distrito también es de los más afectados ya que cuenta con muchas familias con estado mixto y sin documentos; además de bajos ingresos, dijo que la actual crisis de salud pública está cambiando las vidas de familias trabajadoras, muchas de las cuales viven de cheque en cheque.

“El 75% de los inquilinos en el Condado de Los Ángeles que tienen pagos atrasados de renta son latinos y afroamericanos”, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles Hilda L. Solís.

“Esta inversión de $100 millones en fondos del CARES Act para la creación del programa de ayuda a inquilinos protegerá a las comunidades de bajos recursos que están batallando para sobrevivir esta crisis”.

Solís expresó que la esperanza es que esta ayuda proteja a un mayor número de inquilinos vulnerables que están luchando por sobresalir durante la pandemia, mientras enfrentan problemas financieros sin tener culpa.

No es suficiente

Sergio Vargas, líder organizador con Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE), un grupo que aboga por los derechos de los inquilinos, dijo que esta ayuda no es suficiente ya que la lotería dejará a miles de familias fuera.

Aunque es un buen inicio para aliviar la preocupación de algunas familias, la respuesta inmediata al problema sería la cancelación de todas las rentas atrasadas desde que comenzó la pandemia, indicó Vargas.

“Para muchas personas va a ser difícil entender porque no califican si no viven en las áreas no incorporadas de Los Ángeles”, añadió el organizador.

ACCE está abogando por el proyecto de ley de California AB 1436 del asambleísta David Chiu, la cual de ser aprobada, prohibiría a los propietarios desalojar a los inquilinos por no pagar su renta durante el estado de emergencia y hasta 90 días después.

De no ser así, se estima que miles de personas del condado de Los Ángeles puedan perder sus hogares y añadirse a la lista de desamparados.

Para ver la lista de preguntas frecuentes con más detalles del programa y recursos adicionales para residentes, visite: rentrelief.lacda.org

Si usted o alguien que conoce vive en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles y desea solicitar el apoyo, visite: 211la.org/lacounty/rentrelief