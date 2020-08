Video de soborno muestra la “inmundicia” del pasado, denuncia López Obrador

El mandatario dijo que ese dinero lo usaron par comprar voluntades, conciencias, para comprar votos

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador exhibió el video sobre los presuntos sobornos a legisladores panistas para avalar reformas, y afirmó que eso era una prueba de la “inmundicia” del pasado, de los gobiernos corruptos.

“Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía, hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya (Emilio) a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro”, indicó López Obrador en su conferencia mañanera, desde Palacio Nacional.

“Ya está este video, va a ser la Fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro, pero si este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos“, denunció el mandatario.

Además, señaló que los medios de comunicación no le han dado tanta difusión, por lo cual decidió difundirlo en su conferencia.

#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ que como en el caso de Emilio Lozoya con quien se aplicó el esquema de “testigo colaborador” también la @FGR podría aplicarlo en otros casos, como en el de Rosario Robles. Recuerda que así inició el caso Odebrecht en EU. pic.twitter.com/txWGc7dCBN — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 18, 2020

“Se ha difundido el video, pero no mucho eh, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano, ese se difundió pero a nivel nacional e internacional, y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema, por eso, como a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso al internet”, indicó.

“Muchos se informan por televisión abierta, ahora por el Canal 11, por el 22, el 14, por qué no buscas el video, vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas”.

Y es que el lunes por la tarde comenzó a circular en las redes sociales el video que muestra a asesores del Senado de la República colaboradores del actual gobernador de Querétaro, recibiendo varias bolsas llenas de billetes.

En las imágenes se puedo ver a Rafael Caraveo Openg (exsecretario Técnico del Senado) y a Guillermo Gutiérrez, quienes trabajaban para senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) cuando se aprobó la reforma energética en 2013.

El material fue publicado en la cuenta de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya, donde mostró a los asesores recibiendo el dinero en efectivo, se desconoce la cantidad que recibieron.

Asunto de Estado

López Obrador reiteró su llamado a que se transparente la investigación y dijo que el video debe ser considerado como un asunto de Estado.

“Que se informe al pueblo, a mi me gustaría que se considerará un asunto de Estado y que la Fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya, conocer la denuncia completa y conocer si es este el video u otro, todo lo que tiene la Fiscalía, transparencia primero, que el pueblo se entere, antes no sucedía así, sólo se enteraba la gente de lo que le convenía al régimen, a los mandamases, a los de arriba, eso es lo que se le informaba a la gente, porque tenían control casi absoluto de los medios de información”, indicó López Obrador.

Al mismo tiempo, el mandatario pidió una investigación “seria” sobre el video de los presuntos sobornos, que estaría vinculado a los casos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Obredecht.

“Lo primero es información, transparencia, investigar, llamar a declarar a los implicados. También no culpar a diestra y siniestra sino hacer una investigación seria”, dijo.

Tras su difusión, el lunes por la tarde el gobernador del estado mexicano de Querétaro, Francisco Domínguez, cesó a su secretario particular Guillermo Gutiérrez, tras difundirse el vídeo en el que presuntamente recibe sobornos cuando trabajaba para senadores en 2013, lo que lo vincularía al caso de Odebrecht.

Mientras que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso condenó “los hechos de corrupción” que se muestran en el material, pero al mismo tiempo lamentó su filtración en lugar de utilizarlos como pruebas en los juicios.

El presidente dijo que la decisión del gobernador de aquella entidad da veracidad al vídeo.

“Él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en este vídeo y tomó la decisión de informar, dar la cara y eso lo tienen que hacer todos”, agregó.

López Obrador expresó que además de que el material ayudará a transparentar e informar a la población, la idea también es recuperar los recursos que perdió el Estado por hechos de corrupción.

Reiteró que se debería llevar a cabo una consulta popular para decidir si expresidentes mexicanos van a juicio por casos de corrupción.

Puntualizó que el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, “ayudará a purificar la vida pública del país”.

Dijo que no le corresponde a él juzgar y que por eso está la Fiscalía Genereal, que es autónoma y aseguró que confía plenamente en su titular, Alejandro Gertz.

La denuncia contra Peña Nieto

Lozoya denunció la semana pasada al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por “ordenarle” usar 120 millones de pesos ($5.4 millones de dólares) para que cinco senadores y un diputado avalaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada en 2013.

El exdirector de Pemex enfrenta en libertad las imputaciones por la red de sobornos de la trama Odebrecht y de la compraventa irregular de una planta de fertilizantes durante el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018).

López Obrador ha pedido tratar a Lozoya como “testigo protegido” y “transparentar todo el proceso”, incluido los vídeos, para revelar la identidad de los políticos y el dinero que recibieron para avalar la reforma energética de 2013, a la que él se opone.

Con información de agencias