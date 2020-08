Cómo limpiar un colchón y por qué

Pasas aproximadamente un tercio de tu vida en tu colchón. ¿Cuándo fue la última vez que lo limpiaste bien y a fondo? El sofá de la sala, que se usa poco, probablemente sienta las cerdas del cepillo de la aspiradora con más frecuencia que tu fiel colchón. Es hora de cambiar eso. Además de promover un sueño más placentero y productivo, un colchón limpio y cuidado puede durar más tiempo e incluso puede ayudar a prevenir desagradables, por no hablar de costosas, infestaciones de plagas.

Cuando la mayoría de los colchones podían voltearse, la idea convencional era que había que voltearlos dos veces al año y aprovechar esa oportunidad para limpiarlos también. Hoy en día, muchos colchones, incluyendo la variedad con cubierta acolchonada, no se pueden voltear porque tienen una parte superior e inferior específicas. Pero limpiar el colchón dos veces al año sigue siendo una regla general sólida. (Consulta la etiqueta del colchón para obtener instrucciones, ya que el fabricante puede recomendar girar el colchón de la cabeza a los pies para garantizar un desgaste uniforme).

Paso 1

Comienza el proceso de limpieza quitando todas las sábanas y ropa de cama del colchón y echándolas en la lavadora. Para eliminar las manchas difíciles, usa siempre un detergente de alta calificación en las pruebas de Consumer Reports y la configuración de agua más caliente en tu lavadora; seca a temperatura alta.

Si tu colchón tiene una mancha nueva, trátala inmediatamente después de quitar la ropa de cama. Toma el quitamanchas apropiado, un par de paños secos y limpia la mancha como si estuvieras limpiando una mancha de alfombra y no frotes la mancha.

Paso 2

Luego, aspira toda la superficie del colchón con el accesorio de tapicería de tu aspiradora. Presta atención a las costuras y grietas, donde se acumula suciedad, polvo, piel muerta y otras cosas asquerosas. Cambiar el accesorio para grietas de tu aspiradora puede ayudarte a realizar una limpieza profunda.

Aplica el mismo consejo si tienes un colchón con cubierta acolchonada: Usa el accesorio para grietas para llegar a los pliegues de la cobertura acolchonada y rodear las costuras tanto como sea posible.

Nuestras pruebas han encontrado que una aspiradora normal es capaz de limpiar, pero si eres exigente, considera invertir en la aspiradora manual Dyson V6 Mattress, un dispositivo de $250 diseñado específicamente para este trabajo. En una prueba de colchón en el hogar de Consumer Reports, limpiamos la mitad de un colchón Tempur-Pedic de hule espuma con una aspiradora de cartucho de primera calidad y la otra mitad con la aspiradora manual Dyson. La Dyson absorbió 3 gramos de material, incluyendo células muertas de la piel que a los ácaros de polvo les gusta comer, en comparación con 1 gramo que eliminó nuestra aspiradora regular.

Paso 3

Una vez que termines de aspirar, comprueba si hay manchas secas y trátalas con un limpiador adecuado. Un limpiador de tapicería o un removedor de olores a base de enzimas puede hacer el trabajo y limpiar muchos fluidos corporales o líquidos orgánicos, como el vino. Para otras manchas, como tierra o pasto, prueba una solución sencilla de 1 cucharadita de detergente suave para platos y 1 taza de agua tibia.

Paso 4

A continuación, desodoriza el colchón rociando bicarbonato de sodio sobre toda la superficie. Especialmente si esta es tu primera limpieza, no tengas miedo de vaciar una caja entera de 1 libra sobre el colchón. Para mejores resultados, deja el bicarbonato de sodio allí durante 24 horas. Eso significa que podrías necesitar dormir en otro lugar de tu casa o planear el proyecto cuando vayas a pasar la noche fuera. Si puedes colocar el colchón cerca de una ventana, la luz solar agregará su poder desinfectante.

Paso 5

Después de que el bicarbonato de sodio haya tenido la oportunidad de combatir los olores, vuelve a pasar sobre el colchón la aspiradora utilizando el accesorio de tapicería. Si aún no tienes una funda protectora de colchón, te recomendamos comprar una. Y agregar una almohadilla para colchón entre la cubierta y la sábana inferior ayudará a absorber la humedad. Junto con la limpieza profunda periódica que se describe aquí, estas capas adicionales de protección ayudarán a evitar que los ácaros, las pulgas y otras plagas compartan tu cama. Sin duda esto te ayudará a dormir bien.

