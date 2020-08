Trump presiona por reabrir las universidades pese a brotes de coronavirus en campus

El presidente Donald Trump instó a las universidades a continuar reabriendo sus campus el miércoles, incluso cuando algunas instituciones en todo el país informan de brotes de coronavirus entre sus estudiantes.

“Hemos aprendido una cosa, no hay nada como un campus, no hay nada como estar con un maestro en lugar de estar en una computadora”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Los iPads son maravillosos, pero no aprenderás de la misma manera que si estuvieras allí”.

Los comentarios del presidente se producen cuando algunas universidades han informado de cientos de nuevos casos de COVID-19 a medida que los estudiantes regresan al campus para el semestre de otoño.

“Para las personas mayores y las personas con afecciones subyacentes, el virus de China es muy peligroso”, dijo Trump, usando un insulto racista para describir el Covid-19. “Pero para los estudiantes universitarios, la probabilidad de una enfermedad grave es menor o igual que el riesgo de una gripe estacional”.

Varias universidades que establecieron estrategias cuidadosas para mantener seguros a los estudiantes y al personal durante la reapertura en el semestre de otoño, están reconsiderando esos planes después de que varios brotes estallaron rápidamente poco después de que los estudiantes regresaran al campus.

La Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill decidió el lunes suspender las clases presenciales durante el otoño, solo una semana después de que comenzaran, citando un aumento en las infecciones de COVID-19. La instrucción remota comienza el miércoles.

La Universidad de Notre Dame en Indiana anunció el martes que detendrá las clases de pregrado en persona durante al menos dos semanas, luego de un fuerte aumento en los casos, que los funcionarios vincularon con fiestas fuera del campus solo una semana después del semestre de otoño.

The COVID-19 Response Unit and Notre Dame’s quarantine & isolation facilities will remain fully operational as classes are virtual the next two weeks.

Both on & off-campus students can continue to receive COVID-19 tests at the University Testing Center. https://t.co/Qcbbkryspc

— Notre Dame (@NotreDame) August 19, 2020