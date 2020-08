Acusan a hombre de votar haciéndose pasar por su fallecida madre

Un hombre residente de Norwalk, California enfrenta cargos por fraude electoral luego de que la Fiscalía del condado de Los Ángeles lo acusara de votar suplantando la identidad de su madre, quien falleció hace varios años.

El hombre de 55 años identificado como Caesar Peter Abutin, habría enviado boletas electorales en tres elecciones entre octubre de 2012 y noviembre de 2014, según información difundida por la fiscalía.

