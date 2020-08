Arrestan a un hombre de Miami después de que su novia, una madre latina de un niño, apareciera muerta en su casa

Las autoridades confirmaron que una mujer había sido encontrada asesinada a puñaladas el miércoles por la mañana dentro de una casa donde vivía con su novio Kacey Wilson, de 28 años. Él ha sido arrestado en la noche y ahora se enfrenta a un cargo de asesinato premeditado.

BREAKING OVERNIGHT — 28 year old Kacey Wilson charged with premeditated murder in connection to the death of his girlfriend Belkis Rosales. We are told Wilson killed Rosales in front of their child. pic.twitter.com/Ruce5QwKHt

La policía señaló que la víctima era Belkis Rosales. Los familiares comentaron que la mujer fue asesinada mientras su hijo pequeño estaba en casa. Pidió ayuda antes de morir.

Los oficiales dijeron que recibieron una llamada de emergencia sobre las 8:20am sobre el incidente en la comunidad Sunblest Townhomes en la 4700 NW 89th Ave. Los investigadores confirmaron que recibieron una llamada al 911 desde la casa.

Family members have identified a woman murdered in #Sunrise as Belkis Rosales. They tell me she was a mother with a young son and that she tried to call for help before she was stabbed to death. Police are looking for her boyfriend and say he’s a person of interest. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/KSEZBhmS9Q

