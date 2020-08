El boricua Ron Rivera, entrenador de Washington, tiene cáncer

El entrenador de origen boricua Ron Rivera del equipo de Washington de la NFL, fue diagnosticado con cáncer en los ganglios linfáticos y asegura que se encuentra en una etapa temprana y puede ser tratado.

Rivera compartió la noticia con su equipo este jueves y en entrevista con Adam Schefler de ESPN dijo que fue diagnosticado durante un chequeo general y su cáncer, al encontrarse en una etapa temprana, puede recibir el tratamiento correspondiente “y puede ser curado”.

We love you, @RiverboatRonHC. We’re all with you, Stephanie, Christopher, and Courtney.

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) August 21, 2020