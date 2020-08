“Oh que la chin…”: comentarista de ESPN dice groserías durante transmisión en vivo

Ricardo Puig sufrió otro traspié en SportsCenter

El premio para “Mejor Cómico” como periodista deportivo durante la pandemia de coronavirus ya tiene a un ganador, su nombre es Ricardo Puig, quien volvió a llevarse las palmas y a convertirse en tendencia en redes sociales luego de su aparición en SportsCenter en la edición del miércoles por la tarde en la que analizaba lo ocurrido en la Champions League.

Todo marchaba en orden, Puig comentó sus impresiones sobre el partido entre Bayern Munich y Lyon. Habló de táctica, individualidades, récords, etc; hasta que llegó la trágica pausa comercial, fue ahí en donde el periodista tuvo otro traspié durante una transmisión en vivo, pues la tecnología le jugó una mala pasada y no lo sacaron del aire, por lo que sin darse cuenta que aún seguía a cuadro dijo: “Oh que la chingada, o se me va el internet o tengo un pinche internet que vuela, wey”, e inmediatamente se fueron a la pausa.

Al regresar, todo continúo como si nada hubiera pasado. Como todo un profesional, siguió en el noticiero de SportsCenter al lado de Miguel Ángel Briseño, sin embargo, en Twitter su nombre se convirtió en tendencia, pues ya es la segunda ocasión que le ocurre una situación de este tipo.

Hace unos meses, cuando estaba en la videoconferencia desde casa para hacer otro programa de ESPN, su cámara se desestabilizó y apuntó hacia el suelo, y ¡oh sorpresa!, Puig no traía pantalón, y solo estaba en ropa interior. Aquel momento también fue inmortalizado con fotografías y memes y el hashtag #TrabajoComoPuig.