Roba boletos de lotería en una tienda de Miami y después regresa para ver si le había tocado algo

La policía del sur de la Florida ha confirmado que un residente robó algunos boletos de lotería de una tienda y que al cabo de un tiempo regresó para comprobar, en ese mismo establecimiento, si le había tocado algo y tratar de cobrar el boleto ganador.

So much for being lucky at the lottery. Herbert McClellan stole 13 scratch-off tickets from a convenience store and immediately tried to see if any were winners. When one was a $30 winner, he went back to the same store to cash it in. Officers were called, and he's in jail now. pic.twitter.com/H8wiLgebJx

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) August 20, 2020