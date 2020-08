Calor y días soleados hasta el fin de semana en el Sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de calor excesivo que se extendió hasta el viernes por la noche en gran parte del área de Los Ángeles y el condado de Ventura.

Las condiciones seguirán siendo cálidas después de eso, disminuyendo solo unos pocos grados durante el fin de semana.

El viernes, los condados de Los Ángeles y Orange verán un poco de niebla irregular por la mañana, luego se calentarán a un máximo de alrededor de 91 grados. Las temperaturas se mantendrán cálidas, cayendo a los 80 grados superiores durante el fin de semana.

Muchas comunidades de Inland Empire y del Valle de San Fernando continuarán viendo temperaturas de tres dígitos durante el fin de semana, con un máximo de 101 el viernes.

We've still got another day of high heat before we finally get a bit of relief. Excessive Heat Warnings have been extended through Fri eve for LA/VTA Counties. Heat Advisories for the LA coast and interior SLO/SBA will also be through Fri eve. Stay safe in the heat! #CAwx #LAheat pic.twitter.com/fX07vB2joo

Las áreas costeras también serán cálidas, llegando a los 80 grados en las playas después de un poco de niebla matutina.

Más humedad del monzón dará paso a una pequeña posibilidad de tormentas este fin de semana sobre las montañas y los valles interiores. Es posible que se produzcan lluvias breves y fuertes, ráfagas de viento y rayos peligrosos con cualquier tormenta que se desarrolle.

More monsoon moisture will give way to a slight chance of tstms this weekend over the mtns and interior vlys. Brief heavy downpours, gusty winds, and dangerous lightning are possible with any storm that develops. Be alert if you have any outdoor plans this weekend! #CAwx pic.twitter.com/Nq0O2XxV6t

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 20, 2020