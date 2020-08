El Caribe está en alerta ante las dos tormentas que se acercan

Gran parte de las Antillas, el Golfo de México y Florida están en el paso de las dos tormentas

MIAMI – La tormenta tropical Laura hará un largo recorrido por el norte del Caribe durante el fin de semana antes de bordear la costa oeste de Florida y llegar como huracán a la costa septentrional del Golfo de México, según un nuevo cono de trayectoria publicado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Updated NHC advisories for #Laura and Tropical Depression 14 still point to two systems in the Gulf early next week. Given uncertainties in the forecast at this range, things will change – possibly quickly.@NHC_Atlantic full advisories are issued each day at 11am/pm and 5am/pm. pic.twitter.com/KQTDB9O3Rd — National Weather Service (@NWS) August 21, 2020

Laura, que se formó este viernes, se mueve hacia el oeste en dirección a las islas de Sotavento, en las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora.

Los vientos de tormenta tropical se extienden desde el centro de la tormenta hasta 150 millas.

En la trayectoria de Laura están, entre otras islas, Puerto Rico, la Española (República Dominicana y Haití) y Cuba, antes de acercarse a Estados Unidos.

Tropical Storm #Laura is approaching the Northern Leeward Islands and tropical storm conditions are expected to spread over portions of that area later today. Latest information at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/EiWEF1TRpq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2020

En el otro extremo del Caribe, la depresión tropical “Catorce” que, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC), puede convertirse en tormenta tropical este viernes, amenaza la costa de Honduras y la península de Yucatán (México), y puede acabar también en la parte norte del Golfo de México.

Si se convierte en tormenta tropical, según la lista de este año, llevará el nombre de Marco.

Tropical Depression #Fourteen is forecast to strengthen over the northwest Caribbean Sea and approach the Yucatan peninsula of Mexico late Saturday. A Tropical Storm Warning and Hurricane Watch are in effect for portions of that area. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6LOKYIu9a3 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 21, 2020

Gran parte del Caribe está bajo alerta meteorológica y los preparativos para protegerse de los vientos y lluvias de Laura y Catorce están en marcha.

En Florida, las autoridades del condado Monroe, al que pertenecen los cayos, la cadena de islotes entre el territorio continental de EE.UU. y Cuba, han declarado el estado de emergencia desde este viernes y han dado órdenes de evacuación obligatoria a personas que viven en barcos, casas móviles, campings y otros lugares similares.

Según el NHC, con sede en Miami, a la 14.00 horas, hora local, el centro de Laura estaba a unas 175 millas al este sureste de la parte norte de las islas de Sotavento y las condiciones de tormenta tropical ya se sentían en la zona.

Está ya en vigor una advertencia de paso de tormenta tropical para Puerto Rico, Vieques y Culebra, las islas Vírgenes británicas y estadounidenses, Saba y St. Eustatius, St. Maarten, St. Martin y St. Barthelemy, Antigua, Barbuda, St. Kitts, Nevis, Anguilla y Montserrat, y la costa norte de República Dominicana, desde Cabo Engaño hasta la frontera con Haití.

Puerto Rico, Vieques y Culebra, las islas Vírgenes británicas y estadounidenses, Saba y St. Eustatius, St. Maarten, St. Martin y St. Barthelemy, Antigua, Barbuda, St. Kitts, Nevis, Anguilla y Montserrat, y la costa norte de República Dominicana, desde Cabo Engaño hasta la frontera con Haití. Además hay una vigilancia de paso de tormenta para el norte de la costa de Haití, desde St. Mole hasta la frontera con República Dominicana, el sureste de Bahamas y las islas Turcos y Caicos.

para el norte de la costa de Haití, desde St. Mole hasta la frontera con República Dominicana, el sureste de Bahamas y las islas Turcos y Caicos. El NHC advierte que Cuba y el resto de Bahamas deberían estar atentos al desarrollo de Laura, que se mueve hacia el oeste a 18 millas por hora y en los próximos días hará un giro hacia el oeste-noroeste y cobrará más velocidad.

Se espera que los vientos se fortalezcan ligeramente en los próximos días, a medida que avance hacia el interior del Caribe.

Esta tarde estará cerca o sobre partes de las islas de Sotavento, el sábado por la mañana cerca o sobre Puerto Rico, ese mismo día por la tarde y el domingo por la mañana cerca de la costa norte de la Española.

Catorce puede convertirse en “Marco”

En cuanto a la depresión tropical “Catorce”, a las 14.00 (16.00 GMT) su centro estaba localizado a unas 180 millas al este-noreste de la isla Roatán, en Honduras, y a unas 280 millas al sureste de Cozumel, México.

La depresión presenta unos vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora y se mueve a 14 millas por hora rumbo al noroeste.

El patrón de trayectoria indica que hoy se irá alejando de la costa de Honduras y se aproximara a la costa este de la península de Yucatán el sábado.

El centro de Catorce cruzará la parte nororiental de Yucatán el sábado por la noche y se moverá desde la zona central del Golfo de México hacia la parte del noroeste el domingo y el lunes.

Para hoy se espera un fortalecimiento de los vientos que hará que Catorce sea tormenta tropical y para el sábado puede haber alcanzado fuerza de huracán cuando alcance la península de Yucatán.

En el cruce de la península se debilitará, pero volverá a fortalecerse cuando este ya en aguas del Golfo.