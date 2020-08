Las mejores licuadoras para bebidas congeladas

Algunos bármanes agitan las margaritas, jurando que así mejoran el sabor, y que la bebida sepa más fuerte. A otros les encantan las margaritas a punto de nieve hechas en una licuadora.

Aunque la tarea parece bastante sencilla, nuestras pruebas muestran que no todas las licuadoras lo hacen bien. De hecho, solo unas pocas de más de 100 modelos de tamaño completo en nuestras clasificaciones de licuadoras superaron nuestras pruebas para hacer bebidas congeladas.

En el laboratorio, hacemos tandas de piña coladas sin alcohol y usamos una serie de tamices (con diferentes mallas cada vez más pequeñas) para evaluar la cremosidad y espesura. “Cuando una licuadora obtiene un Excelente en nuestras pruebas de bebidas congeladas, las bebidas tienen una textura consistente y cremosa”, dice Cindy Fisher, una ingeniera de pruebas de CR quien dirige nuestro laboratorio de licuadoras.

Para nuestras pruebas de trituración de hielo, utilizamos otro juego de tamices para separar los trozos grandes de los más finos. Una licuadora que obtiene una calificación Excelente en nuestras pruebas de trituración hace hielo que tiene una apariencia uniforme de nieve. Una calificación Muy buena indica que el hielo es más como un granizado. (Cuanto más bajo sea el puntaje, son más grandes e irregulares los trozos de hielo).

Consejos para licuar bebidas congeladas

Esto es lo que recomiendan nuestros expertos en licuadora.

Usa los mejores ingredientes que puedas. Comenzando con el alcohol y el jugo de frutas, usa lo mejor que tengas, y lo más fresco. El hielo debe tener un sabor limpio, sin indicios de olores de alimentos que migren desde la sección del refrigerador.

Cuida las cuchillas. Prueba usar hielo en trocitos en lugar de cubos enteros, porque es más fácil para las cuchillas de la licuadora. Además, se triturará más rápido. Si tu refrigerador no produce hielo picado, rompe los cubos envolviéndolos en una toalla de cocina y luego golpeándolos con un mazo o una sartén pequeña.

Comienza con los líquidos. Cualquiera que sea tu receta, primero vierte los líquidos (jugo, alcohol), luego agrega el hielo. Enciende la licuadora a baja velocidad, luego auméntala gradualmente. Con las licuadoras de alto rendimiento, la tarea es rápida, 1 o 2 minutos por tanda, dependiendo de tu licuadora. Por lo tanto, observa de cerca para evitar moler en exceso tus bebidas o saldrán aguadas.

Licuadoras que hacen fantásticas bebidas congeladas

Estas licuadoras de tamaño completo son las únicas que pasaron nuestras pruebas para hacer bebidas congeladas y obtuvieron una calificación Muy buena o mejor al triturar hielo. Aparecen en orden alfabético (no por rango de CR).

Para obtener más detalles y otras opiniones, consulta todas nuestras calificaciones de licuadoras.

