AP corrige a Michelle Obama: “las jaulas para inmigrantes las activó la presidencia de su esposo”

La "referencia a las jaulas es engañosa y un asunto que los Demócratas han distorsionado persistentemente"

The Associated Press (AP), la agencia de noticias más grande del mundo, publicó un despacho para rectificar los dichos de Michelle Obama en la Convención Demócrata Nacional (DNC), cuando en su discurso condenó al mandatario Donald Trump por usar “jaulas” para detener niños inmigrantes indocumentados en la frontera de EE.UU. con México.

En su intervención, la ex primera dama no mencionó que los cuestionados recintos en realidad fueron construidos y usados primero por el gobierno de su esposo, el ex presidente Barack Obama.

“Tiene razón en que la política ahora suspendida de Trump en la frontera entre Estados Unidos y México separó a miles de niños de sus familias de una manera que no se había hecho antes”, detalló la verificación de hechos de AP, citada por Fox News. “Pero lo que no dijo es que las mismas ‘jaulas’ fueron construidas y utilizadas en la administración de su esposo, con el mismo propósito de mantener temporalmente a los niños migrantes”.

AP también señaló que la “referencia a las jaulas es engañosa y un asunto que los Demócratas han distorsionado persistentemente”, y el discurso de la señora Obama incluyó los mismos puntos.

La ex primera dama dijo el lunes en su discurso virtual que los “estadounidenses miraron con horror cómo niños eran separados de sus familias y tirados en jaulas”.

“Trump usó instalaciones que fueron construidas durante la administración de Obama-Biden para albergar niños en la frontera,” explicó AP en su informe. Estas instalaciones están hechas con un tipo de rejas de alambre que forman un habitáculo unido al siguiente y donde se separan a los inmigrantes por edad y género.

En su intervención, la señora Obama dijo que la actual situación en EE.UU. podría “ser peor” si vuelve a ganar Trump, por lo que urgió a los votantes a emitir su voto lo antes posible.