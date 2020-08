Cientos de personas velan a 175,000 muertos de COVID en una marcha en Nueva York

Cientos de personas se dieron cita este viernes en Brooklyn en la llamada “Marcha por los muertos” para velar a las más de 175,000 víctimas mortales que ha dejado la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, de lo que culparon al presidente Donald Trump, y al Partido Republicano.

Encabezados por un enorme cartel con el mensaje “Trump Lies, People Die” (Trump miente, la gente muere), los asistentes, vestidos de blanco y ataviados con mascarillas, iniciaron la manifestación recorriendo Flatbush Avenue, una de las principales avenidas de Nueva York, al grito de “Marcha por los muertos, luchemos por los vivos”, y acompañados por una bandera estadounidense ondeando al revés, que se utiliza normalmente en momentos de peligro.

Pocos pasos por delante, un pequeño grupo de media docena de personas mayores o en sillas de ruedas representaban al sector de la población más vulnerable al coronavirus.

#MarchForTheDead has taken off in Brooklyn. cc @MarchfortheDead pic.twitter.com/MrPMdL8zix

La manifestación comenzó a las 6 de la tarde en el Barclays Center de Brooklyn, y tras caer la noche dos horas más tardes, comenzó a cruzar el emblemático puente de Brooklyn hacia Manhattan, momento en el que los gritos de los asistentes dieron paso al silencio y se encendieron cientos de velas en señal de duelo.

Reading names of those we have lost. Foley Square #MarchForTheDead #MarkedByCOVID pic.twitter.com/DmytaZzNQf

Poco después de iniciarse el evento, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó su apoyo a la manifestación y a las familias y seres queridos de los fallecidos.

“Más de 170,000 personas han muerto de COVID-19. Los lloramos. Estamos con sus familias. Los demócratas nunca dejarán de luchar para que la Administración de Trump haga algo”, aseguró en Twitter.

I stand with all of the people and families in New York and across America taking part in the #MarchForTheDead.

More than 170,000 have died from COVID-19. We mourn for them. We stand with their families.

Democrats will not stop fighting for action from the Trump administration.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) August 21, 2020