Texas se prepara para un doble impacto del Golfo; Laura y Marco obligan una declaratoria de desastre para 23 condados

TEXAS – La trayectoria de la tormenta tropical Laura cambió su rumbo el domingo colocando en el cono el sureste de Texas mientras que el huracán Marcos alcanzo estatus de categoría 1 con vientos alcanzado las 74 millas por hora.

Los peligrosos cambios tienen a las autoridades de Texas preparándose para lo peor.

Los próximos días podrían convertirse en una pesadilla para buen sector del estado y por eso el gobernador Greg Abbott tomó la decisión de emitir una declaratoria de desastre para 23 condados.

La posibilidad de que una de las dos tormentas activas en el Caribe y el Golfo de México impacten las costas tejanas aumentó considerablemente en las pasadas 24 horas.

Con la declaración de emergencia Abbott cobija a los condados Aransas, Bexar, Brazoria, Calhoun, Cameron, Chambers, Galveston, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Kenedy, Kleberg, Liberty, Matagorda, Newton, Nueces, Orange, Refugio, San Patricio, Victoria y Willacy.

“Así como el huracán Marco y la tormenta tropical Laura se acercan a Texas, el estado está tomando las precauciones necesarias para proteger a nuestras comunidades y mantener a los tejanos seguros”, dijo Abbott el domingo.

El mandatario advirtió a los residentes que el impacto podría ser severo y que se deben tomar las precauciones necesarias.

Se espera que Marco toque tierra en Luisiana el lunes para luego moverse hacia Texas como una depresión tropical. Se anticipan intensas lluvias a partir del martes.

Laura, por su parte, deberá tocar tierra el miércoles en alguna parte entre el oeste de Luisiana y el este de Texas.

First up: Tropical Storm Marco, which is expected to strengthen to a Category 1 hurricane Sunday before making landfall on the Louisiana coast Monday afternoon. https://t.co/ZzDqLaGEti

— CNN (@CNN) August 23, 2020