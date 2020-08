Defendió a su hermana: Se revela el verdadero motivo de la detención de Harry Maguire en Grecia

El pasado viernes, se dio a conocer que Harry Maguire, capitán del Manchester United, había sido detenido en Mykonos, Grecia, después de agredir a unos agentes de la policía. Sin embargo, eso no fue el verdadero motivo de la detención.

Este lunes el medio británico The Sun dio a conocer que Maguire no terminó detenido por agredir a policías, sino por agredir a un empresario que atacó a su hermana después de que ella lo rechazó.

