La vez que Kourtney Kardashian no pudo estacionar su gigantesca pickup y pidió la ayuda de Kim

View this post on Instagram

chevrolet Silverado @chevrolet #chevrolet #chevroletsilverado #2500hd #v84x4 #2500hdsilverado #chevroletsilverado2500hd #trucks #pickup4x4 #4×4 #pickup #Silverado #silverado2500hd #silverado2500 #silverado4x4 #car #cars #chevroletpickup #chevroletpickup4x4 #chevrolettrucks #silveradopickup #silveradopickups #silveradotrucks #chevy #chevysilverado #v8 #chevytrucks #chevytruck #trucks4x4 #4×4 #trucks #truck #pickup