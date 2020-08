Revelan nuevo video del momento en que policía abre fuego contra Jacob Blakes en Wisconsin

Un nuevo video publicado este martes recoge los momentos previos a que la policía de Kenosha, Wisconsin, disparara siete veces en la espalda de Jacob Blakes mientras sus hijos de entre 3 y 8 años veían todo desde dentro del vehículo.

La grabación tuvo lugar desde otra perspectiva y recoge también el momento en el que el agente aprieta el gatillo mientras apuntaba hacia Blakes, un hombre negro de 29 años.

Parece que al menos un agente intenta inmovilizar físicamente a Blake mientras está en el suelo. Poco después, Blake se levanta y camina por delante del coche hasta llegar al asiento del conductor. En el clip no se ve el tiroteo pero se escuchan varios disparos.

Here's a video of the shooting that happened in Kenosha, Wisconsin. This video shows the shooting of Jacob Blake from a different vantage point. pic.twitter.com/d2CYIis6Zm

