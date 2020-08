Miguel Layún quiere que Messi juegue en Monterrey ¡Y le está buscando casa!

Este martes, Lionel Messi sorprendió a millones de fanáticos al fútbol alrededor del mundo, pero no con una jugada extraordinaria ni con un gol de época, sino que se comunicó con el Barcelona para informarle que no quiere seguir con el club.

Tras el anunció comenzaron a surgir cientos de especulaciones sobre el futuro futbolístico del que para muchos es considerado como el mejor futbolista de la historia y hubo quien trató de convencerlo de llegar a su equipo, como Miguel Layún.

El lateral de Monterrey mandó un tweet a la Fundación Messi, dirigido al astro argentino, en el que afirmaba que le había mandado varias opciones de casa, imaginando que Messi optara por seguir su carrera con la Pandilla.

Hola @fundacionmessi podrían avisarle a mi hermano que ya le deje en su whatsapp las opciones de casa que me pidió? No se por qué no me ha contestado 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️, me imagino le han llegado algunos mensajes!!

Nos vemos en MTY amigo!!

— Miguel Layun (@Miguel_layun) August 25, 2020