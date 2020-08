Ahí te van, AMLO: portero de la Liga MX quiere ser presidente de México

Deportes

Luis Malagón puso altos los objetivos para su futuro

Luego de la salida de Hugo González como portero de Necaxa, la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Alfonso Sosa decidieron darle la titularidad al juvenil Luis Malagón, quien ha sido el encargado de resguardar el arco de los hidrorayos durante las primeras seis jornadas del Guardianes 2020.

El guardameta sabe que su camino apenas comienza, y llegarán mil adversidades antes de cumplir uno de sus sueños, que es jugar un Mundial con la Selección Mexicana.

“Yo me visualizo en Qatar 2022 o en el 2026 y trabajaré para estarlo, pero si no me toca que en mí no quede y ya será cuestión de los encargados. Es una competencia muy grande la que se tiene que dar por los nombres que te estoy diciendo. Sé que en algún momento se me va a dar la oportunidad y cuando llegue habrá que aprovecharla”, señaló el portero de Necaxa en una entrevista para ESPN.

Pero sus metas van más allá de lo deportivo, y sorpresivamente reveló que en un futuro también le gustaría ser presidente de México.

“Lamentablemente, uno se da cuenta que hay más cosas malas que buenas. Ante eso, el cambio primero empieza por uno, por nuestra trinchera. Me encantaría ser presidente. He visto que cuando andan de políticos van a las colonias más pobres a pedir apoyo y luego ni ‘pelan’ a la gente. México es un país muy vasto, muy rico, y muchas veces no nos fijamos en eso, pudiendo sacar el mayor provecho de la mejor; si así se hiciera México sería otro país”, dijo el joven de 23 años.

Está claro que Malagón es un deportista comprometido con su profesión, pero también con la sociedad, pues además añadió que también le gustaría ser presidente de Zamora, Michoacán, de donde es originario, para ayudar a la gente que más lo necesita.