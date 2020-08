Arrestan a un adolescente hispano de Miami con más de mil fotografías de pornografía infantil

Un adolescente de 19 años confesó a la policía estar obsesionado con la pornografía infantil después de que los detectives encontraran alrededor de 1,000 archivos en sus computadoras y teléfonos, según el Departamento de Policía de Pembroke Pines.

Los oficiales arrestaron a Alexander Moncada el jueves en su casa situada en la 7411 NW 1st Ct., según dio a conocer la sargento Viola Judon, portavoz del departamento.

Los agentes federales comenzaron a investigar una dirección IP asociada con Moncada que estaba usando las redes sociales para descargar archivos compartidos de pornografía infantil. Los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2019 sobre las 8pm, según Judon.

