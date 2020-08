Hombre muestra su dedo extra largo y se hace viral

Noticias

El joven se disloca el dedo y parece mucho más largo

Todos tenemos características que nos distinguen del resto, pero uno rasgo diferenciador, y bastante “anormal”, de un hombre ha recibido mucha atención en redes sociales.

Por lo general, el dedo pulgar de Jacob Pina, de 21 años, mide dos pulgadas de largo, pero puede extenderse hasta cinco pulgadas y media.

Jacob descubrió por primera vez que su pulgar era único cuando era un adolescente.

Y a pesar de lo “anormal” que es, los médicos confirmaron que no estaba relacionado con ninguna afección médica subyacente.

Ahora, ha creado una amplia base de fans en TikTok por publicar videos sobre su vida diaria con su dedo increíblemente largo.

Si bien varias personas se apresuraron a decir que era falso y que los videos que había publicado habían sido editados, Jacob se apresuró a dejar las cosas claras.

“Simplemente me disloco el pulgar, forzándolo a salir de su cavidad, para que parezca más largo. Mi médico dice que es anormal, pero no no está vinculado a ninguna condición médica conocida”, informa The Mirror.

Como ya tiene dedos largos, dijo que es difícil notar la largura extrema de su pulgar hasta que lo disloca, que supuestamente es indoloro.

Jacob admite que nunca imaginó que su pulgar pudiera recibir tanto reconocimiento, lo que le ganó más de un millón de seguidores.