Muere Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral

Con mucho dolor, queremos informarles que el día de hoy en la mañana falleció nuestra querida madre Itati Zucchi de Cantoral. La familia Cantoral quiere agradecerles todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Sabemos que comprenden nuestro dolor y les pedimos tiempo para poder superar nuestro duelo. Muchas gracias.