Maestra hispana hace mascarillas faciales con playeras históricas del “Team USA”

Las mascarillas faciales se han convertido en un objeto vital durante la pandemia de COVID-19. Los tipos y diseños de mascarillas que han aparecido son incontables. Pero, ¿qué tal una mascarilla hecha con jerseys históricos de futbolistas?

La federación de fútbol de Estados Unidos (US Soccer) tuvo la innovadora idea de utilizar camisetas que han vestido algunos de sus referentes en la cancha los pasados 20 años. El objetivo es apoyar a trabajadores esenciales que día a día realizan sus labores en el frente de batalla contra el coronavirus y también enviar el mensaje al público en general de que se siga haciendo uso de la mascarilla.

Para llevar a cabo el proyecto, US Soccer se asoció con una educadora hispana del área de Chicago, quien se hizo cargo de la manufactura.

Melizabeth Santos, hija de inmigrantes mexicanos, trabaja en el sistema de escuelas públicas de Chicago, pero en sus ratos libres hace costura, algo que aprendió desde que era niña.

“Mi abuelita era costurera, mi mamá es costurera y ahora es trabajadora social, y desde que yo tenía cinco años me enseñaron poco a poco”, recuerda Melizabeth, de 41 años de edad, en entrevista. “La costura me quita el estrés, es un pasatiempo, me encanta poder crear cosas y regalar cosas a mis seres queridos… Es algo especial para mí porque me hace sentir conectada a las dos mujeres más importantes de mi vida”.

Entre las playeras utilizadas para hacer las mascarillas se incluyeron las de Cobi Jones, líder histórico de partidos con el equipo de las barras y las estrellas; Abby Wambach, una mujer emblemática de la selección femenina, y Gregg Berhalter, exseleccionado nacional y actual director técnico del ‘Team USA’.

Los jerseys estaban almacenados en el sótano de la federación estadounidense, con sede en Chicago. El uso que se les ha dado no pudo haber sido mejor.

“Nosotros normalmente les echamos porras a los deportistas, por eso se me hizo tan lindo el proyecto”, comenta Melizabeth. “Porque es una manera de simbolizar que estamos juntos y darles apoyo a las personas que están dando tanto de su tiempo y arriesgando mucho para asegurar la salud comunitaria”.

En marzo, cuando las escuelas cerraron por la pandemia, Melizabeth Santos se encontró en casa y quería hacer algo para ayudar. Eran los días en que empezó a hacerse necesario el uso de mascarillas faciales. Ella hizo mascarillas para familiares y amigos. Luego empezó a vender mascarillas por Internet. Fue cuando la federación de fútbol la contactó con la idea del proyecto.

Ella explica que con cada playera de fútbol pueden elaborarse entre 14 y 18 mascarillas según la talla de la playera y el tipo de mascarilla. En total realizó 250 cubrebocas normales y 250 máscaras de uso médico que sirven para agregar protección sobre mascarillas N-95.

El material de las playeras de fútbol solo se utiliza en la parte exterior de las mascarillas, explica la educadora. La parte de adentro es un filtro de algodón de alta calidad para dar mayor seguridad.

US Soccer se encuentra realizando la donación de las 500 mascarillas a trabajadores esenciales de todo el país. Dos de ellas (una con la playera de Abby Wambach y otra con la de Cobi Jones) fueron recibidas nada menos que por el Dr. Anthony Fauci, máxima autoridad médica de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus.

Mask up! We can all do our part to prevent the spread of #COVID19! Thanks to our friends at @USSoccer for these great masks made from national team jerseys! @uswnt @usmnt @AbbyWambach @CobiJones @kammarmanMNT @GeorgeChiampas pic.twitter.com/eR4pi9F510

— NIAID News (@NIAIDNews) August 11, 2020