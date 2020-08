“Tata” Martino preparía sorpresas en la nueva convocatoria del Tri

Deportes

México enfrentará a Costa Rica el 30 de septiembre

Ha pasado casi un año desde el último partido de la Selección Mexicana de Futbol, y luego de una larga espera el Tri volverá a presentarse en un estadio cuando se midan el próximo 30 de septiembre ante Costa Rica en el Coloso de Santa Úrsula.

Un juego para el que el técnico del cuadro azteca, Gerardo Martino, no tendría considerados a los futbolistas que militan en Europa, con la intención de no poner en riesgo su salud y que no tengan que hacer un viaje, en el que estarían expuestos a un posible contagio de coronavirus.

Con esta situación, el Tata convocaría solo a jugadores de la Liga MX, y de acuerdo al periodista David Medrano, las principales sorpresas serán Hiram Mier, Fernando Beltrán y Luis Romo, todos ellos con un buen nivel desde principios de año, y que conservaron en este segundo semestre a pesar del parón por la pandemia del covid-19.

👏MÁS QUE MERECIDO👏 Luis Romo ha brillado con Cruz Azul este 2020, por lo que el Tata Martino decidió darle un regalo y convocarlo en la próxima fecha FIFA con el Tri🇲🇽⚽ ¿Alguien más merece TANTO ir a Selección? ¡Orgullo celeste! 💙🚂https://t.co/7EpI4JlcOe — Vamos Azul (@VamosCAzul) August 30, 2020

Él mismo señala que otros futbolistas jóvenes como Gilberto Sepúlveda, Jaiber Jiménez y César Huerta, también estarían siendo observados por el cuerpo técnico del seleccionador nacional, para considerarlos en un futuro.

Del tema de Santiago Ormeño no se ha dicho nada, sin embargo, podría ser opción para el Tri por las buenas actuaciones que ha tenido en el reciente Guardianes 2020, pues en caso de no hacerlo, la Selección de Perú podría adelantarse y “comerles el mandado”.