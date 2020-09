Con posturas muy distintas, Messi y el Barcelona se sentarán a negociar por primera vez

Deportes

El padre del argentino viaja a Barcelona para negociar "amistosamente" su salida

Jorge, el padre y representante de Leo Messi ya se encuentra volando a Barcelona para tratar de desatorar en persona y cara a cara con el presidente Josep María Bartomeu la inminente salida de “la pulga” del Barcelona. Solo falta saber si va a ocurrir a la buena o a la mala.

🚨 [EXCLUSIVO] Jorge Messi, el padre de Lionel, en el momento de partir desde Rosario con destino a Barcelona en un avión privado. Se reunirá con Bartomeu para acelerar la salida del '10' del club pic.twitter.com/wXfhWmAseY — Diario Olé (@DiarioOle) September 1, 2020

Las posturas no podrían estar más encontradas en ambas partes y darse la mano pacíficamente en esta reunión luce muy complicado; las cosas parecen más contrastadas que nunca:

Por una parte, Leo Messi tiene listas las maletas para partir a Manchester y al parecer nada podrá impedirlo; al parecer él llega buscando una salida “amistosa” que convenga a todas las partes, es decir, al Manchester City porque obtiene a Leo, al propio argentino que lo que quiere es irse ya y al club catalán que lleva todas las de perder pero todavía podría negociar algo bueno y obtener ganancias de su traspaso.

En el otro lado del ring, el Barcelona, quien se ha plantado en su postura de no negociar por un centavo menos que los $770 millones de clausula que indica el contrato, claro, según ellos porque según los abogados de Messi, esa cláusula dejó de estar activa la temporada pasada.

Jorge Messi no está en Inglaterra para negociar el fichaje de Lionel con Manchester City. Se encuentra en Rosario. pic.twitter.com/IVIyb0oGE4 — VarskySports (@VarskySports) August 27, 2020

Definitivamente esto no tiene buena pinta, no parece que vaya a haber ningún beneficiado mientras el Barcelona no muestre flexibilidad y disposición, el final cada vez puede ser peor, teniendo como una posibilidad extrema -pero posible- dejar de jugar esta temporada para irse en junio de 2021 completamente gratis bajo el marco de la ley.