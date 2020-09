“El covid-19 está ahí, pero el cáncer también”: Le diagnostican esta enfermedad de forma tardía por la pandemia

View this post on Instagram

Llevo tres días viendo cómo mi pelo no dejaba de caerse y de caerse. "Con esta quimioterapia no vas a perder todo el cabello" me dijeron el lunes, pero no supieron decirme cuánto. Cada vez que se me caía un mechón lloraba. Ya no podía ni mirarme en el espejo sin que se me cayeran las lágrimas, así que hoy he decidido quitármelo todo. Me he puesto mi vestido más bonito, unas tijeras, una maquinilla y para adelante. No he dudado ni un segundo de mi decisión porque sabía que me iba a hacer bien. Entre cuatro pelos y ninguno, me quedo con ninguno. Aunque las fotografías puedan parecer duras estoy feliz. Me gusta esta nueva yo. Nos hemos reído mucho durante el proceso y estaba tan entusiasmada por las fotos que Urko me ha ido haciendo que no me ha dado tiempo a asimilar del todo que esa que veis soy yo.