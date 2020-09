VIDEO: Las espectaculares entrevistas con holograma que hace la TV europea a tenistas del US Open

Estilo de Vida

Eurosport uso un sistema de realidad aumentada parta hacer la innovadora entrevista

La pandemia del coronavirus llegó a cambiar muchísimas cosas en el día a día, desde procurar quedarse en casa y en caso de salir hacerlo bien protegido, hasta un parón en el deporte mundial y nuevas maneras de hacer periodismo, como entrevistas holográficas.

Este domingo, el medio deportivo Eurosport presentó Cube, un set especial que funciona con la ayuda de la realidad aumentada, el cual volvió locas a las redes sociales al realizar una entrevista holográfica a la tenista número uno del mundo, Karolina Pliskova, simulando que estaba en dicho estudio, aunque se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, disputando el US Open.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i — Eurosport (@Eurosport) August 31, 2020

La entrevista tuvo respuestas muy positivas por parte de la audiencia, e incluso hubo quien lo consideró como “el futuro de los deportes en vivo”.

This is brilliant! What a fab idea, it's the future of live sport! — Karen (@nerak1359) September 1, 2020

“¡Esto es brillante! ¡Qué idea tan fabulosa, es el futuro del deporte en vivo!”

This is so fantastic 👏 — Rachel Midwood (@Mildred76) September 1, 2020

“Esto es tan fantástico”

This is amazing. I remember seeing an America news channel a few yrs ago using a green screen to show people the weather/floods due to a hurricane — ★ Luke Davies ★ (@LukeDaviesMUFC) September 1, 2020

“Esto es increíble. Recuerdo haber visto un canal de noticias de Estados Unidos hace unos años usando una pantalla verde para mostrar a la gente el clima / inundaciones debido a un huracán”

That is an impressive bit of mixed reality (or whatever it’ll come to be known as). I’m sure for the viewer this will be really useful in creating a more immersive discussion platform or used in even more possible scenarios. A bit @StarTrek ‘holodeck’ in the making! — Paul Ward (@PaulWard_1) September 1, 2020

“Esa es una parte impresionante de realidad mixta (o como sea que se la conozca). Estoy seguro de que para el espectador esto será realmente útil para crear una plataforma de discusión más inmersiva o se usará en incluso más escenarios posibles”.