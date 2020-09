El FBI y el Servicio Secreto investigan el ciberataque a la plataforma de clases virtuales en el condado de Miami-Dade

Estudiantes y maestros siguen teniendo problemas para acceder al sistema de aprendizaje virtual en el condado de Miami-Dade para tomar las clases durante la pandemia. Un comunicado del departamento que se encarga de las escuelas públicas señaló que había un problema con Comcast, el proveedor de servicios, “para determinar la causa raíz” del problema.

Sin embargo, las alarmas empezaron a sonar cuando el superintendente Alberto Carvalho dijo que un ciberataque fue la razón de la caída del sistema en las últimas 48 horas.

NEW: Superintendent Alberto Carvalho said a cyberattack, in addition to Monday’s software glitch, are responsible for Miami-Dade County Public Schools’ disastrous first two days of its virtual start to the school year. https://t.co/CSGURkv6x3

— Miami Herald (@MiamiHerald) September 1, 2020