¡El Álamo no se rinde! El icónico sitio de Texas reabre sus puertas; desde el inicio de la pandemia se cerró

TEXAS – El Álamo atravesó momentos complicados a lo largo de su historia y fue sede de momentos históricos, pero ante la pandemia de COVID-19 se tuvo que rendir.

El legendario sitio de San Antonio fue obligado a cerrar sus puertas al inicio de la pandemia y por varios meses no aceptó visitantes, fue una víctima más del coronavirus, pero como el Álamo tiene antecedentes de no ser vencido, una vez más muestra señales de resistencia.

After 6 months of being closed because of the pandemic, the Alamo church is set to reopen on Thursday. But a limited number of people will be allowed inside at a time through this new ticketing system to promote social distancing. Story tonight at 10 on @KENS5 pic.twitter.com/PonYwAE7Ls

— Zack Briggs (@ZackBriggsNews) August 31, 2020