Los jóvenes latinos son los menos animados a votar en California

Los jóvenes latinos de California son los menos animados a votar en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, reveló una una encuesta publicada el miércoles.

La encuesta realizada a votantes hispanos en el estado encontró que el entusiasmo por las votaciones entre los hispanos en una escala de 1 a 10, siendo 10 como extremadamente motivado y entusiasta, alcanzó una cifra de 8,12 a nivel general.

Sin embargo, cuando se desglosa las respuestas por edades el nivel de entusiasmo baja a 6,77 entre los latinos de 18 a 25 años. Mientras para los votantes hispanos entre 26 y 39 años la motivación sobre las elecciones se sitúa en 7,89.

We are less than 65 Days away from Election Day! Read about our latest poll of CA Latino voters in partnership with @LatinoDecisions. The Latino vote will be the difference this November! #YoVoyAVotar https://t.co/oJnZ9WA4Gy

— Latino Community Fdn (@LatinoCommFdn) September 2, 2020