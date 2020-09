Mayeli Alonso se confiesa con Carolina Sandoval y habla de la última vez que tuvo intimidad con Lupillo Rivera

View this post on Instagram

Entre mi hallaca y mi rico pan de jamón de mis adorados de @budare_bistro nos comimos las ansias y nos dijimos todo eso que queríamos platicar como dice ella desde hace rato… Más allá de las cámaras de televisión y en la intimidad de nuestros hogares como "comadres" comimos y hasta de #ELTORODELCORRIDO hablamos de lo lindo, del bullying que han recibido sus hijos y de su comadre de la vida real @chiquis 👉🏻🌹. . .. … #lareinadelosnegocios #lareinadelafaja #foodie #eating #fyp #Elalmuerzoconcaro