Trump incita a cometer fraude electoral con el voto por correo en Carolina del Norte

El presidente, Donald Trump, sugirió este miércoles que los electores de Carolina del Norte deberían votar dos veces en las elecciones presidenciales de noviembre, una por correo y otra en persona, exhortándolos básicamente a que cometan fraude en las votaciones.

“Entonces déjenlos que lo manden y que vayan a votar y, si su sistema es tan bueno como ellos dicen, entonces obviamente no van a poder votar. Si no está tabulado, sí van a poder votar. Así es como funciona y eso es lo que deberían hacer”, dijo Trump cuando se le preguntó si confiaba en el sistema de votación por correo en Carolina del Norte.

Here's the transcript of the President's remarks: pic.twitter.com/LkTgxBjMm5

