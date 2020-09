El sospechoso de un tiroteo mortal en Portland resultó muerto durante su arresto

Noticias

Michael Forest Reinoehl, un hombre vinculado a un tiroteo fatal en el centro de Portland resultó muerto durante su arresto, informa el New York Times

Michael Forest Reinoehl, un activista antifa que es investigado en el tiroteo fatal de un manifestante de derecha que formaba parte de una caravana pro-Trump en Portland, Oregon, resultó muerto el jueves por la noche cuando las autoridades intentaban arrestarlo.

The New York Times informó por primera vez sobre la muerte de Reinoehl.

Apenas unas horas después de que se publicara una entrevista en línea en la que Michael Forest Reinoehl asumió la responsabilidad del tiroteo en el que resultó muerto el partidario de “Patriot Prayer” Aaron J. Danielson, en un tiroteo que ocurrió durante las protestas contra el racismo y la violencia policial en Portland.

Reinoehl murió en un intento de arresto en Lacey, Washington, cerca de Seattle.

Breaking News: An antifa supporter suspected in the killing of a right-wing activist in Portland, Oregon, was killed when agents moved to arrest him on Thursday night, officials said.https://t.co/hnvszh9plr — The New York Times (@nytimes) September 4, 2020

Michael Forest Reinoehl era investigado por la muerte del activista de derecha que formaba parte de una caravana pro-Trump en Portland, Oregon, y murió el jueves por la noche cuando las autoridades se movilizaron para arrestarlo, según informaron a NYT tres oficiales de la ley familiarizados con la investigación.

Los funcionarios dijeron que el sospechoso, Michael Forest Reinoehl, de 48 años, murió durante el encuentro con los agentes en Lacey, Washington, al suroeste de Seattle, cuando un grupo de trabajo federal contra fugitivos se trasladó para detenerlo.

La policía de Portland había emitido una orden de arresto el jueves temprano, el mismo día en que Vice News publicó una entrevista con Reinoehl en la que parecía admitir el tiroteo y decía que: “No tenía otra opción”.

Antifacist activist Michael Reinoehl was killed by police as they attempted to arrest him near Seattle, hours after he gave VICE News an interview in which he appeared to admit that he shot and killed a right-wing protester. https://t.co/SgMVu4Wgug — VICE News (@VICENews) September 4, 2020

La muerte a tiros de Aaron J. Danielson, uno de los partidarios del presidente Trump que llegó al centro de Portland y se enfrentó con manifestantes que se manifestaban contra la injusticia racial y la brutalidad policial, está siendo investigada por la policía de esa ciudad.

No está claro si Reinoehl y Danielson se conocían o habían interactuado en otros mítines políticos durante el verano de manifestaciones por la justicia racial en Portland, antes de que se cruzaran el 29 de agosto, según Oregon Public Radio.

Breaking: The man connected to last weekend's Portland protest death has been killed in attempted arrest by police https://t.co/0m5CQqgPOW — OPB (@OPB) September 4, 2020

Reinoehl, un ex snowboarder profesional de 48 años, parece haber asistido a muchas de las protestas nocturnas, según su página de Instagram.

Su cuenta de redes sociales muestra un cambio dramático a fines de mayo, coincidiendo con el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis.

En la entrevista con Vice, Reinoehl dijo que actuó en defensa propia, creyendo que él y un amigo estaban a punto de ser apuñalados. “Podría haberme sentado allí y verlos matar a un amigo mío de color, pero no iba a hacer eso”, dijo.