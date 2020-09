Prohíbe tener huéspedes “gordos” en su alojamiento

Noticias

El alojamiento fue duramente criticado y por ello se retiró del sitio web

Dos anfitriones de un alojamiento de Airbnb han provocado indignación después de prohibir la entrada a aquellos huéspedes que son “más grandes que el promedio”.

Conocidos, según el anuncio, como Zsu y Marcus, la pareja ha sido criticada por activistas del movimiento “cuerpo positivo” por prohibir el a lo alojamiento a huéspedes con “trastornos alimentarios”. De hecho, marcaron un “límite de peso máximo de 100 kg” por persona.

Tras numerosas quejas, la casa situada en Kent, Reino Unido, fue retirada del sitio de alquiler de casas y habitaciones el martes 1 de septiembre por la noche.

Sin embargo, la propiedad se volvió a poner en alquiler un día después, eliminando las referencias explícitas a los trastornos alimentarios, pero explicando que el límite de peso se debía a “vigas de roble muy viejas”.

Las reglas originales eran estas:

1. No se deben encender llamas ni velas dentro de la cabaña.

2. No se puede poner música alta después de las 10 pm (estamos en una zona residencial).

3. No se puede fumar dentro de la cabaña.

4. No se deben mover muebles o reorganizar la cocina.

5. No se permiten más de 4 personas en el jacuzzi al mismo tiempo (cierre la tapa con cuidado, es pesado)

6. No pueden reservar personas con trastornos alimentarios, tenemos un peso máximo de 100KG PP.

7. No se permiten invitados.

8. No se permite tomar vino tinto en áreas alfombradas o en las habitaciones.

9. No beban agua del grifo, utilice las máquinas de filtrado para todas las bebidas.

10. Definitivamente no escuchen música alta o hablen después de las 10 pm.

Airbnb no aceptó los intentos de los propietarios de publicar el anuncio de nuevo explicando la prohibición, y la propiedad se eliminó por completo del sitio web.

La activista Lindsay McGlone, de Doncaster, en Yorkshire, criticó duramente a los propietarios por “gordofobia”.

La joven de 22 años compartió el anuncio en las redes sociales, “porque las personas que lo escribieron deben rendir cuentas ya que es extremadamente dañino y yo quería que lo eliminaran”. Especificar un cierto peso es discriminatorio y ofensivo.

“Están diciendo que no quieren gente gorda en su vecindad y no quieren tomar el dinero de la gente gorda. Probablemente se deba a la gordofobia internalizada y ahora están tratando de justificarlo diciendo que tienen vigas de roble viejo en su casa.

Eso no quita el hecho de que siguen siendo discriminatorios, está tratando de encontrar una manera de justificar lo que han dicho. Es absolutamente espantoso”.

Lindsay también señaló que la lista “discriminatoria” perpetúa el mito de que tener un trastorno alimentario equivale a una apariencia particular. “Alguien con un trastorno alimentario no tiene que verse de cierta manera, algunos son más grandes, otros son más flacos”, explicó.

La sociedad discrimina a las personas gordas a diario, explica la joven. “La gente piensa que las personas gordas necesitan perder peso para encajar y que alguien que está gordo siempre debería tener que bajar de peso cuando en realidad se puede estar gordo y feliz. He estado gordo toda mi vida, no necesito cambiar”, concluye.

Un portavoz de Airbnb lanzó un comunicado con la opinión de la compañía:

“La misión de Airbnb es crear un mundo donde todos puedan pertenecer a cualquier lugar. La discriminación y los prejuicios no tienen cabida en nuestra comunidad, y hemos suspendido la inclusión en la lista de las normas tan discriminatorias mientras abordamos el asunto planteado.

Aplicamos una política estricta de no discriminación y, según nuestra iniciativa Puertas Abiertas, si un huésped siente que ha sido discriminado, le brindaremos apoyo personalizado para asegurarnos de que encuentre un lugar para quedarse”.