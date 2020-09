Registro de partido político de expresidente Felipe Calderón es rechazado por órgano electoral

Noticias

Para quienes apoyan al partido del exmandatario la decisión del órgano electoral es una presión del Gobierno de AMLO

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido político a México Libre, impulsado por Margarita Zavala, esposa del expresidente mexicano Felipe Calderón.

Siete consejeros votaron en contra de que se convirtiera en partido, mientras que cuatro lo hicieron a favor.

El argumento central es que existen dudas sobre el financiamiento que usó la agrupación para su constitución.

En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el @INEMexico no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional. https://t.co/5DTosYFYLy — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) September 5, 2020

Los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama votaron en contra al considerar que el 8.18 por ciento de los recursos que usó la organización se desconoce su procedencia, es decir un millón 241 mil pesos de un total de 15 millones, cuyo origen no pudo ser identificado.

“Estamos ante uno de los tres casos que me parece que debería prevalecer la lógica que en el dinero opaco, de origen no identificado, debería ser una causal genérica para no dar el registro”.

“Un monto que no debería llevarnos a entregar un registro a una agrupación que pretende convertirse en partido político nacional, un peso de cada 10 que ingresó que no sabemos con precisión de dónde viene”, indicó.

El principal cuestionamiento es que esa agrupación, registrada como Libertad y Responsabilidad Democrática, usó una aplicación llamada CLIP para recibir donaciones, pero aunque se utiliza tarjeta de crédito o débito, ésta no permite ubicar a las personas que realizaron la aportación.

Otros consejeros como Jaime Rivera y Adriana Favela argumentaron que no podrían votar a favor de darle el registro cuando existe un procedimiento en materia de fiscalización, por lo que no daba certeza a la votación.

Incluso, aseguraron que hasta ayer fueron informados de que había una investigación abierta.

En respuesta, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Zavala, recriminó que se dijeran sorprendidos, cuando se les informó que había procedimientos abiertos y que era imposible terminar de dictaminarlos a tiempo, y que se requería tomar una decisión porque el lunes arranca el proceso electoral.

El Consejo General también determinó no darle el registro a Fuerza Social, del líder sindical Pedro Haces, y confirmó que tampoco lo recibiría Alternativa y Nosotros.

En redes sociales, para quienes apoyan al partido del exmandatario la decisión del órgano electoral es el resultado de presiones del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hecho que consejeros negaron.

