VIDEO: Sicarios del CJNG le destroza la cabeza a balazos a integrante de Cárteles Unidos

A pesar que estaba indefenso, los del CJNG le dispararon sin tentarse el corazón

Sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) remataron a balazos a un presunto narcotraficante de los Cárteles Unidos (CU) en el estado de Michoacán en México.

En las escenas se aprecia el momento en que la víctima yace tirada en el suelo mientras está rodeada de varios sujetos fuertemente armados y a pesar de estar ya indefenso e incluso inconsciente, uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación le dispara en varias ocasiones en la cabeza para rematarlo.

Como te hemos informado, se tiene registro que el Cártel de los Viagras, o La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel de Tepalcatepec, y el encabezado por el Abuelo Farías, son algunos de los que conforman a Cárteles Unidos y mantienen una dura batalla contra el grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero, en búsqueda de controlar la distribución, siembra y venta de drogas.

La difusión de este sangriento video se da luego de una tensa calma en la zona y luego que el pasado 1 de agosto se difundiera un video en el que supuestamente el propio Mencho aclara que su guerra solo es en contra del Abuelo Farías.

#OJO #Michoacán Reaparece "El Grupo Élite" del Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" y declara que la guerra no es contra la población de #Tepalcatepec, sólo contra Juan José Farías Álvarez Alias "El Abuelo".#México pic.twitter.com/WU1kTFBUbY — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) August 1, 2020

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilí, Moy Farra, Chelo Pólvatas, la gente que levanta un arma de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salga de sus casas, no queremos afectarlos ustedes saben bien, que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”, dice el sujeto.

