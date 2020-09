VIDEO: Se cumplen 25 años del “Escorpión”, la atajada más increíble de la historia

Hay cosas que simplemente no se olvidan y el mundo del fútbol está llena de ellas, cada día hay una efemérides que nos hace suspirar de nostalgia o un aniversario increíble que trae de regreso nuestra jugada favorita.

Es el caso de la impensable atajada que el increíble René Higuita protagonizó el 6 de septiembre de 1995 en un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra, en el mismísimo Estadio de Wembley, “la catedral del fútbol”.

Higuita mancilló la catedral con una espectacular jugada a un tiro distante de Jamie Redknapp; el arquero colombiano midió perfectamente el tiro co un un salto acrobático despejó el balón con las piernas -literalmente- por detrás de la cabeza. Es necesario ver el video para entenderlo.

On this day in 1995, Rene Higuita did this… pic.twitter.com/YdVWmpAqXy

