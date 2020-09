Semana de locura: Chivas, América y Cruz Azul tendrán jornada doble en la Liga MX

Deportes

El Guard1anes 2020 tendrá 18 partidos en siete días

Desde que se anunció el calendario del Guard1anes 2020 se vislumbró que habría semanas con mucha actividad, y ésta es una de ellas, pues la jornada 8 apenas terminó el sábado, y este martes y miércoles se desarrollará la fecha 9, mientras que de viernes a lunes se disputará la décima jornada.

Este 8 de septiembre habrá 5 enfrentamientos; el primero de ellos la visita de Necaxa a Atlético San Luis, posteriormente Toluca recibirá a Juárez en el “Infierno”, y a la misma hora Atlas visitará a Toluca. Para cerrar la actividad del día, las Águilas del América irán al estadio Cuauhtémoc para medirse contra Puebla; y las Chivas le harán los honores a Querétaro.

El jueves se desarrollarán los otros cuatro partidos. Primero, choque que promete entre León y Tigres; después la Máquina de Cruz Azul recibirá a Pachuca en el Estadio Azteca; y para ponerle sello a la fecha 9, Mazatlán contra Tijuana, y Santos ante Pumas.

El jueves habrá descanso, y el viernes nuevamente actividad de la Liga MX. La jornada 10 será inaugurada por Necaxa y Chivas en el estadio Victoria, seguido del enfrentamiento entre Juárez ante Puebla.

Para el fin de semana la actividad no cesará. El sábado Atlas vs Mazatlán, Tigres vs Santos, y América en el Coloso de Santa Úrsula contra Toluca. El domingo, el Olímpico Universitario albergará el juego entre Pumas y Atlético San Luis, luego Querétaro frente a León, y la visita de Cruz Azul a Tijuana. El lunes se cierra la jornada 10 en el Estadio Hidalgo y la visita de Monterrey a los Tuzos de Pachuca.

Semana de locura en el fútbol mexicano, en donde algunos equipo podrían encaminar su clasificación a la Liguilla, y otros tendrán el riesgo de quedarse sin técnico.