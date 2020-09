¿Sin plan para hoy? WWE te permite ver las mejores peleas de Rey Mysterio totalmente gratis

Deportes

Podrás revivir su lucha contra Juventud Guerrera y dos contra Eddie Guerrero

Después de tres años peleando en la AAA, Rey Mysterio llegó a la lucha libre de Estados Unidos en 1995, donde fue parte de la ECW, WCW y WWE. En su paso por el máximo circuito de la lucha estadounidense conquistó cuatro títulos y se ganó el corazón de miles de fanáticos, quienes lo consideran un ídolo reciente.

Este fin de semana, la WWE dio a conocer en redes sociales que ha subido en WWE Network un video con los mejores momentos y peleas de Rey Mysterio, para que todos sus fanáticos se deleiten con la magia del luchador mexico-americano.

BOOYAKA! PLANAZO DE FIN DE SEMANA‼️ Disfruta de los mejores momentos de @reymysterio cuando y donde quieras en la VERSIÓN GRATUITA de @WWENetwork. 🔴 ENTRA AQUÍ ➡️ https://t.co/BpGhhbJ1hx pic.twitter.com/oRwIwcNVTs — WWE Español (@wweespanol) September 5, 2020

El video titulado The Best Of Rey Mysterio, tiene una duración de dos horas y media en las que reúne los mejores momentos del luchador en la WWE, WCW y ECW. Entre los combates que incluye en su totalidad está el clásico de la ECW contra Juventud Guerrera y dos peleas inolvidables contra Eddie Guerrero.

No cabe duda, este especial es una excelente opción para disfrutar de buena lucha libre desde la comodidad de casa.

