Laurene Powell Jobs, la multimillonaria viuda de Steve Jobs que se volvió blanco de los ataques de Donald Trump

Filántropa, activista política, empresaria, ambientalista, una de las más sólidas presencias femeninas en el mundo de la bolsa, la sexta mujer más rica del mundo, según Forbes… Laurene Powell Jobs es además la viuda del fundador de Apple y la principal heredera de sus acciones.

A sus 56 años, lleva una vida discreta y alejada de las cámaras desde la muerte de su esposo, Steve Jobs, en 2011. Pero este fin de semana, su nombre volvió a los titulares.

En un tuit que sus críticos tildaron de promover el acoso y la misoginia, el presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó a Powell Jobs por sus lazos con la revista The Atlantic y pidió a sus seguidores que le escribieran para expresar su molestia hacia la publicación.

“Steve Jobs no estaría feliz de que su esposa esté desperdiciando el dinero que él le dejó en una revista de izquierda radical fallida que está dirigida por un estafador (Goldberg) y publica NOTICIAS FALSAS Y ODIO. Llámenla, escríbanle, háganle saber cómo se sienten“, escribió.

El tuit contra Powell Jobs, principal accionista de The Atlantic, fue uno de los tantos que el mandatario escribió desde que el jueves la revista publicara un extenso reportaje firmado por su editor en jefe, Jeffrey Goldberg, en el que aseguraba, citando fuentes anónimas, que Trump llamó “perdedores” y “tontos” a militares estadounidenses caídos en combate.

La Casa Blanca y Trump negaron el contenido del artículo y consideraron que se trataba de una “noticia falsa”, pero posteriormente más de siete medios confirmaron también la denuncia de The Atlantic. Entre ellos está incluido Fox News, el canal favorito del mandatario.

Desde entonces, la revista se convirtió en foco de las críticas del presidente y de muchos de sus seguidores.

Y aunque en un inicio las invectivas de Trump estaban dirigidas a Goldberg y a la publicación, el domingo tomaron un nuevo tono cuando cuestionó directamente a Powell Jobs.

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020