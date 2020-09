Pese a temporadón, Raúl Jiménez es excluido del equipo ideal de la Premier League

Hace algunos días, Raúl Jiménez se consolidó como The Mexican Sensation en Wolverhampton al ser nombrado por los jugadores y por los fanáticos como el mejor jugador de la temporada pasada con los Wolves. Sin embargo, parece que el mexicano no hizo los méritos suficientes para ser considerado entre el 11 ideal de la Temporada 2019/20 de la Premier League.

Este martes, la Professional Footballers’ Association (Asociación de Futbolistas Profesionales) de Inglaterra, reveló el equipo de la temporada de la Premier League y el delantero azteca no pasó el corte, pues fue superado en la delantera por Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang y Jamie Vardy.

The 2020 PFA Premier League Team of the Year! #TOTY #PFAawards pic.twitter.com/K43HtMovNJ

— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020