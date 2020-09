EE.UU. anuncia “duro golpe” al narco que acabaría con 1,840 detenidos y $43 millones incautados

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y Timothy J. Shea, director en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), anunciaron este jueves el resultado de un operativo que dio un “duro golpe” a los principales centros de distribución de metanfetaminas de los cárteles mexicanos en el país, entre ellos Phoenix, en Arizona.

Los funcionarios anunciaron el resultado de los primeros seis meses de la operación “Escudo de Cristal”, la cual ha resultado en el arresto de 1,840 individuos y el decomiso de más de 28,560 libras (12,955 kilos) de metanfetaminas, 284 armas de fuego y 43,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

