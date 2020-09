Si alguien tiene información sobre el tigre, por favor llame a las autoridades de Tennesse

Las autoridades del condado de Knox en Tennessee emprendieron una búsqueda de un tigre en todo el condado, después de el Sheriff de Knoxville publicó el aviso en Facebook que “un oficial vio a un tigre deambulando por el este del condado.”

Entonces comenzó la búsqueda del animal, con todas las advertencias posibles de dónde había sido visto:

TIGER: I just spoke with dispatch. They said there was a siting about 20 minutes ago near Bales Lane/ Thorngrove Pike/ Gov. John Sevier area. They dispatched a unit to check it out. No further info. #WATE pic.twitter.com/cHJAPL4na1

Y al parecer esto ha desatado un torrente de información necesaria en las redes sociales, como la del Zoológico de Knoxville que explica que todos sus tigres están presentes en su jaula:

Al parecer en el lugar donde el tigre se perdió, en Knoxville, han ocurrido además otras noticias curiosas el jueves y los internautas las están recopilando…

Este tuit comenta que la trampa para el tigre es un trampa para oso que tiene dentro un pollo del mercado, y está en un área de mucha vegetación y con una corriente de agua, ¡lo cual ayudará al tigre!

TIGER TALK: The trap for the Tiger spotted in #Knoxville is a humane bear trap and hanging inside is a “grocery store chicken”

This area where it was spotted is dense with foliage, but there is a water source near it — which is helpful for the Tiger, if you’re curious. @6News

— Madisen Keavy (@madisenkeavy) September 10, 2020