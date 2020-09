Qué signos zodiacales nunca tendrían un amante

Astrología

Hay signos que solo llegan a la cama únicamente cuando existe un compromiso

Las personas pueden tener amantes estén o no una relación seria. Hay quienes buscan una aventura a pesar tener una pareja estable, mientras que otras prefieren no comprometerse y solo desean satisfacer sus necesidades sexuales. Como quiera que sea, les agrada la idea de tener uno o varios amantes.

Sin embargo, no todos concuerdan con esta idea y únicamente llegan a la cama si existe compromiso. Son de los que necesitan cumplir cierto número de citas para pensar en el sexo y jamás engañarían a su pareja. Según la astrología, estos son los signos que nunca tendrían un amante.

Tauro

La razón por la que Tauro no accede a tener aventuras de una noche es porque no a cualquiera le abre su corazón. Necesita confiar en las personas para desnudar su alma y cuerpo. Es un signo que busca estabilidad y relaciones largas, por lo que nunca pasará por su cabeza tener un amante.

Leo

Es un signo leal que no hace lo que no le gustaría que le hicieran. Si tiene pareja será sincero y tratará de resolver los problemas dentro de la relación. En caso de no tener una relación seria es difícil que se involucre con alguien solo para satisfacer sus deseos sexuales.

Libra

No les agradan las cosas sin sentido ya que tienden a buscar el equilibrio y los amantes rompen con su armonía. Antes de tener una aventura prefieren cortar con su pareja y no se involucran con alguien a no ser que sepan que hay futuro.

