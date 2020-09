Un sueño faraónico para el Barcelona: “Koeman quiere a Salah y Salah quiere ir”

El mundo de los fichajes del futbol definitivamente no tiene límite y lo que ocurre cuando la ventana de transferencias se abre en Europa solo se puede comparar con las grandes historias de fantasía. Eso sí, fantasías que muchas veces se hacen realidad gracias únicamente a un rumor.

En esta ocasión, la fantasía es para el Barcelona quien podría estar soñando con la llegada de Mohammed Salah, el egipcio mega estrella del Liverpool y que, según algunas fuentes, le podría decir que sí al “nuevo” Barça de Ronald Koeman.

Jaak Swart, ex internacional con Holanda, reveló los planes del nuevo entrenador azulgrana con respecto a posibles fichajes. En declaraciones a Dazn, Swart contó que “sé que Koeman lo quiere, y sé que a Salah le gustaría ir”, también aseguró que “no puedo desvelar de donde sale la información”.

La llegada de Salah al Barcelona significaría una revolución total en la cancha, perotambién en las oficinas de ambos clubes, pues la cláusula del egipcio está tasada -mínimo- en unos $130 millones de dólares, pues definitivamente sería extirparle a la Premier League a una de sus máximas figuras.

Koeman has made Salah his top transfer target at Barcelona, claims the Express 😱 pic.twitter.com/QqtZ8G92Ha

— Goal (@goal) September 13, 2020